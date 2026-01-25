СКР и прокуратура начали проверку после взрыва газового баллона в Краснодаре

В Краснодаре следственные органы и прокуратура проводят проверки по факту взрыва газового баллона в автосервисе на улице Соколова. Инцидент произошел днем 24 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате взрыва произошло обрушение кровли здания автосервиса на площади около 100 кв. м. Возгорания не возникло. Пострадали четыре человека.

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара СУ СКР по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку. На место происшествия выехал следователь, который проводит проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Ход установления обстоятельств также взяла на контроль прокуратура Краснодарского края. В надзорном ведомстве отметили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Никита Бесстужев