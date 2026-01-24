«РБК-Украина»: РФ, США и Украина достигли в ОАЭ прогресса по некоторым вопросам

Делегации России, США и Украины во время встречи в Абу-Даби достигли прогресса в обсуждении вопросов, касающихся прекращения огня. При этом стороны не пришли к компромиссу по территориям. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник. Собеседник издания назвал консультации конструктивными.

Фото: РИА Новости Делегации России, Украины и США на переговорах в Абу-Даби, 24 января

23 января прошла вступительная часть консультаций. На следующий день делегации встретились в расширенном составе и решили разделиться на две группы: политическую и военную. Они вели переговоры отдельно.

По информации источника «РБК-Украина», военная группа делегаций обсуждала следующие вопросы:

что будет трактоваться как режим прекращения огня и что можно считать его нарушением;

как будет происходить мониторинг соблюдения прекращения огня;

создание центра по контролю за прекращением огня, какие страны в нем будут участвовать

Стороны договорились обменяться позициями по этим вопроса во время следующего раунда переговоров. Он пройдет в таком же составе, уточнил собеседник «РБК-Украина».

Политическая группа делегаций обсуждала территориальные вопросы. Украинская сторона на переговорах настаивала, что отталкиваться нужно от текущей линии соприкосновения. Российская делегация считает, что Украина должна вывести войска из Донбасса. Вопрос прекращения ударов по энергетическим объектам на встрече в Абу-Даби не поднимался.

Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф, украинскую — глава СНБО Рустем Умеров. По информации Reuters, следующий раунд переговоров состоится 1 февраля в Абу-Даби.