В Госдуме опровергли использование ChatGPT при написании законопроекта

В комитете Госдумы по молодежной политике заявили, что не пользовались ChatGPT при написании текста законопроекта о господдержке молодежных и детских НКО. В СПЧ сегодня обратили внимание, что в пояснительной записке к проекту есть ссылка на результаты опроса с UTM-меткой source=chatgptcom.

Появление ссылки с UTM-меткой в комитете объяснили тем, что его сотрудник «использовал ИИ как инструмент для быстрого поиска только источника самого исследования». «Написание законопроекта является настолько сложным и профессиональным делом, что ИИ с этим не сможет справиться в принципе»,— сказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).

В комитете уверяют, что материалы к проекту закона готовились на протяжении двух лет «исключительно депутатами с командой юристов». Тот факт, что пояснительная записка написана человеком, якобы подтвержден российским ИИ-ассистентом GigaChat.

Как стало известно «Ъ», национальный штаб по ИИ возглавят замглавы администрации Кремля Максим Орешкин и профильный вице-премьер Дмитрий Григоренко. Их назначения уже поддержал президент Владимир Путин.

Подробности — в публикации «Ъ» «Двоичная система управления».