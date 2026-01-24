В СПЧ прокомментировали информацию об использовании ChatGPT Госдумой

В Госдуме могли использовать ChatGPT при работе над законопроектом «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Элина Сидоренко назвала это «констатацией невнимательности» депутатов.

По данным портала Rozetked, в пояснительной записке к законопроекту есть ссылка на результаты опроса проекта «Пульс НКО» с UTM-меткой source=chatgptcom. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале СПЧ.

По словам госпожи Сидоренко, это показатель того, что используемые данные «сливаются в американский ИИ», а применение ChatGPT «становится нормой» для членов Госдумы. Кроме того, никто из них не задумывается о безопасности данных, убеждена член СПЧ.

«Люди уже обленились и перестали проверять то, что пишут и публикуют, а это прямой путь к очень скорой замене реального интеллекта искусственным. Обидно, что симптоматика проявляется вот в таких документах... и на таком уровне»,— прокомментировала она.

Как выяснил «Ъ», правительство ищет способы вовлечь бизнес в использование искусственного интеллекта (ИИ) в «пограничных» отраслях — в частности, для упрощения выдачи и продления лицензий и разрешений, в чем заинтересованы обе стороны. Национальный штаб по ИИ возглавят замглавы администрации Кремля Максим Орешкин и профильный вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Подробности — в материале «Ъ» «Двоичная система управления».