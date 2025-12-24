Можно, если с интеллектом

Белый дом ищет способы вовлечь бизнес в использование искусственного интеллекта (ИИ) в «пограничных» отраслях — в частности, для упрощения выдачи и продления лицензий и разрешений, в чем заинтересованы обе стороны. Так, «цифровой» вице-премьер Дмитрий Григоренко рекомендовал Общественной палате совместно с «Опорой России» и «Деловой Россией» собрать предложения бизнеса по дальнейшему улучшению и автоматизации разрешительной деятельности. Использование ИИ позволит повысить скорость и качество анализа данных при принятии решения, рассчитывают власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Дмитрий Григоренко направил письмо (есть у “Ъ”) в Общественную палату, в котором рекомендовал ей совместно с «Опорой России» и «Деловой Россией» собрать предложения бизнеса по дальнейшему совершенствованию и автоматизации разрешительной деятельности. В том числе экспертам предложено подумать о реализации в 2026 году механизмов проактивного уведомления о возможности оформления (продления) разрешений и подачи комплексного заявления для получения группы разрешений, а также о применении технологий ИИ для упрощения выдачи и продления таких документов.

«В 2025 году реализовали комплексное и проактивное предоставление услуг в сфере разрешительной деятельности. При проработке в аппарате правительства дальнейшего развития проекта решили, что нужно идти дальше, в еще большую цифровизацию процесса, и поэтапно приступать к внедрению ИИ. Цель — повысить скорость и качество анализа данных при принятии решения о предоставлении (продлении) разрешительного документа»,— рассказали “Ъ” в секретариате чиновника. На форуме «Цифровые решения» представители деловых сообществ высказали предложения в поддержку этой идеи — принято решение проработать ее совместно, отметил собеседник “Ъ”. В первом квартале 2026 года планируется провести круглый стол для обсуждения идей.

«Одним из вариантов применения ИИ, который был предложен в рамках обсуждений на площадке форума, как раз и стал анализ данных из различных государственных информсистем с целью автоматизации оценки соблюдения лицензионных требований»,— рассказали “Ъ” в аппарате вице-премьера. Причем эксперты говорили, что делать это можно как на этапе проверки предпринимателя на соответствие обязательным требованиям для первичной выдачи разрешительного документа, так и на этапе «автопродления», отметил собеседник “Ъ”.

Напомним, что летом этого года президент Владимир Путин подписал закон об упрощенном формате выдачи лицензий и разрешений (304-ФЗ от 31 июля 2025 года). Тем самым власти перевели процедуру упрощенной выдачи разрешений для бизнеса из режима эксперимента в постоянно действующий порядок. Результатами пилота, начавшегося еще в 2021 году, стало сокращение как среднего срока выдачи разрешений (с 43 до 19 дней), так и среднего числа необходимых документов для их получения (с восьми до трех).

Отметим, что четыре года назад правительство под кураторством Дмитрия Григоренко реализовывало несколько пилотов в рамках лицензионно-разрешительной реформы — после апробации на отдельных ведомствах или видах деятельности новые механизмы Белый дом распространял на всю сферу регулирования. Так, в рамках эксперимента правительство оптимизировало состав необходимых разрешительных документов для ведения бизнеса и перечень документов для получения самих разрешений. Процесс также перевели в электронный формат — от подачи заявления до выдачи документа. В результате удалось оптимизировать процедуры выдачи более 400 видов разрешений, в том числе 51 лицензии.

Кроме того, закон дает возможность оформлять разрешения комплексно (получить пакет взаимосвязанных разрешений с помощью одного заявления на «Госуслугах»; см. “Ъ” от 26 июня) и проактивно. Всего на данный момент реализован 21 комплекс, в который входит 54 услуги, отметили в аппарате чиновника.

Венера Петрова, Филипп Крупанин