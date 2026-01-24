В Сыктывкаре умерла еще одна пострадавшая при взрыве в учебном центре МВД

В Эжвинской горбольнице умерла вторая пациентка, пострадавшая во время взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Коми. Другая пострадавшая умерла в больнице 19 января.

Два пациента в состоянии легкой степени тяжести продолжают реабилитацию в медсанчасти МВД Коми. Шестеро других пострадавших получают медицинскую помощь в Москве. Мужчина в крайне тяжелом состоянии находится в отделении реанимации Центра имени Вишневского. Пять человек лечатся в Главном госпитале МВД России. Из них один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одного человека доставили 21 января в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета.

По данным следствия, 15 января преподаватель центра профподготовки МВД в Сыктывкаре Владимир Опарин во время занятия привел в действие учебно-имитационную гранату. После взрыва в здании начался пожар. Суд отправил преподавателя под домашний арест. Начальника учебного центра Антона Дашевского задержали, его обвиняют в превышении должностных полномочий.