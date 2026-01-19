В Коми умерла пострадавшая при взрыве в учебном центре МВД

В больнице Коми умерла одна из пострадавших при взрыве в учебном центре МВД. Об этом сообщил минздрав региона.

«С момента происшествия пациентка находилась в реанимации», — уточнили в ведомстве.

15 января в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре взорвалась светошумовая граната, начался пожар. По последним данным, пострадали 24 человека, некоторых перевезли для лечения в Москву. Суд отправил под домашний арест преподавателя центра Владимира Опарина, которого обвиняют в халатности. Начальника учебного заведения отстранили от работы.