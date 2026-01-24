В Мурманске открыли пункты для зарядки телефонов

Из-за отключения электричества предприниматели и организации в Мурманской области подготовили пункты для зарядки телефонов, сообщил губернатор Андрей Чибис. Для жителей региона открыты пункты с горячей водой, где также можно разогреть еду.

Список мест расположения этих пунктов в Мурманске опубликовал глава города Иван Лебедев. Оперштаб Мурманска призвал горожан отключить от сети неиспользуемую бытовую технику, а также сократить использование энергоемких приборов в часы пиковых нагрузок.

Ночью в Мурманской области из-за непогоды обрушились пять опор линий электропередачи. На территории региона действует режим повышенной готовности. В Мурманске отключено освещение на улицах и во дворах. По факту отключения электроснабжения в регионе СКР возбудил уголовное дело о халатности, возложив вину на местных чиновников. Губернатор говорил, что восстановить подачу электричества должны как минимум через сутки.