Из-за отключения электричества в Мурманске возбудили уголовное дело

По факту отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах Мурманской области возбуждено уголовное дело о халатности. Региональный Следственный комитет РФ возложил вину на местных чиновников, пока никто не задержан. Губернатор Андрей Чибис заявил, что восстановить подачу электричества должны минимум через сутки.

По версии следствия, должностные лица в сетевой организации не поддерживали линии электропередачи «в надлежащем состоянии», а также не отреагировали на аварийные отключения электричества. Из-за этого 23 января произошло массовое отключение энергоснабжения в Мурманске и населенных пунктах ЗАТО Североморск, в том числе на объектах критической инфраструктуры. По делу создана следственная группа. Планируется оценить в том числе «своевременность и адекватность мер», принятых для содержания электрических сетей.

Господин Чибис попросил жителей ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети. «Из-за серьезного повреждения пяти опор ЛЭП восстановление энергоснабжения займет не менее суток»,— прокомментировал он в Telegram.

Из-за непогоды в Мурманской области обрушились пять опор линий электропередачи. На территории региона введен режим повышенной готовности. В Мурманске отключено освещение на улицах и во дворах. Новые опоры ЛЭП доставят из Ленинградской области и Карелии.