Часть жителей Мурманска и Североморска остались без электричества

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что из-за аварий на линиях «Россетей» в регионе вводится режим повышенной готовности. Он уточнил, что отключения электроэнергии в Мурманске и Североморске, где базируется Северный флот России, «пока будут сохраняться».

«Вынуждены приступить к ограничению электроснабжения части потребителей в соответствии с действующими регламентами, включая многоквартирные дома и городское освещение»,— написал господин Чибис в Telegram-канале. По его словам, это необходимо, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электричеством больницы, котельные, объекты водоснабжения.

Мэр Мурманска Иван Лебедев сообщал, что из-за скачка напряжения несколько районов города остались без электроэнергии. Позднее он уточнил, что из-за плохой погоды в регионе «сохраняется повышенный риск аварийных отключений». По его словам, на линиях электропередач образуется гололед и изморозь. Как заверил господин Лебедев, при необходимости социально-значимые объекты будут обеспечены электроэнергией с помощью девяти дизельных генераторов. Он также подтвердил, что в Мурманске отключено освещение на улицах и во дворах.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что днем из-за непогоды в пригороде Мурманска обвалило линию электропередач, из-за чего без света остался весь город. Позднее подача электроэнергии в часть домов возобновилась.