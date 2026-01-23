Песков ответил на слова Трампа о скором урегулировании конфликта на Украине

Работа по урегулированию конфликта на Украине продвигается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что стороны приближаются к разрешению кризиса.

Сейчас важно применить договоренности, которых президент России Владимир Путин и его американский коллега достигли на саммите в Анкоридже, сказал господин Песков ТАСС.

23 января в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. По информации ТАСС, стороны обсуждают в том числе создание буферных зон.

Подробнее — в материале «Ъ» «Три плюс два».