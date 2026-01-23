ТАСС: делегации России, Украины и США обсуждают в Абу-Даби буферные зоны

Среди тем переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби — буферные зоны и различные механизмы контроля. Эти вопросы обсуждаются «наряду с другими важными темами», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Трехсторонние консультации идут больше двух часов. Они проходят в закрытом режиме без присутствия прессы.

Американскую делегацию возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Российскую сторону представляют члены руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС РФ адмиралом Игорем Костюковым. Делегацию Украины возглавляет глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.