Три плюс два

Вечером 23 января на переговоры в Абу-Даби собрались высокопоставленные представители России, США и Украины. В трехстороннем формате обсуждались вопросы безопасности. Отдельно РФ и США решили поговорить о перспективах двустороннего экономического взаимодействия. 24 января контакты в Абу-Даби, как ожидается, продолжатся. Так или иначе все упирается в территориальный вопрос: как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, без решения проблемы в соответствии с формулой, согласованной на саммите Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, «рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев (слева) и спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев (слева) и спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Переговорщики собрались в Абу-Даби ближе к вечеру. Подробностей к моменту публикации этого материала появилось немного. «Место переговоров не называется, пресса не предусмотрена. По крайней мере, на сегодняшний вечер строго действует такой режим»,— процитировало агентство ТАСС свой источник уже после того, как МИД ОАЭ объявил: переговоры начались.

В Абу-Даби собрались участники двух различных форматов. Во-первых, руководители двусторонней группы России и США по экономическим делам: глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Они решили продолжить дискуссии, которые велись на протяжении последних нескольких дней.

Кирилл Дмитриев посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где 20 января встретился с господином Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. А поздно вечером 22 января Уиткоффа, Кушнера и нового переговорщика — старшего советника созданного Трампом «Совета мира» Джоша Грюнбаума — принял в Москве президент РФ Владимир Путин. Как рассказал Юрий Ушаков, именно на этих «исключительно содержательных, конструктивных, предельно откровенных и доверительных» переговорах и был согласован следующий шаг: встреча в ОАЭ.

В Абу-Даби были запланированы не только двусторонние российско-американские контакты, но и первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности.

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все участники группы с российской стороны — это военные. Возглавил ее начальник Главного управления Генштаба (военная разведка.— “Ъ”) адмирал Игорь Костюков.

В украинскую делегацию под руководством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова вошли и силовики, и политики, и дипломаты. США представляли все те же Уиткофф, Кушнер и Грюнбаум, а также главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич и министр армии Дэниел Дрисколл.

Как сообщила газета Financial Times, США и Украина собирались предложить России сделку: она прекращает удары по энергетической инфраструктуре Украины, а та — атаки на российские НПЗ и танкеры из так называемого теневого флота. Тем временем итальянская газета Corriere della Sera рассказала: ко встрече были подготовлены четыре документа, которые потенциально должны лечь в основу мирного договора. Один из документов касается гарантий безопасности с участием США и при поддержке европейцев. Второй содержит предложение о выделении Украине в качестве финансовой поддержки $800 млрд. Этот план предусматривает привлечение в течение десяти лет инвестиций через кредиты, гранты и вложения частных компаний. В свою очередь, украинская сторона, как предполагается, должна будет согласиться на территориальные уступки.

Официальных подтверждений этой информации не было. Но заранее было понятно, что именно территориальный вопрос окажется в центре внимания. Об этом говорили и источники западных СМИ, и Владимир Зеленский, и Юрий Ушаков. «Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит»,— заявил помощник российского президента.

Ни о какой четкой формуле, которая была бы зафиксирована после прошлогодней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, ранее не сообщалось. Агентство Reuters уверяет: Москва подразумевает под «формулой Анкориджа» то, что Россия берет под свой контроль весь Донбасс и замораживает нынешние линии фронта в других местах на востоке и юге Украины.

Во время пятничного общения с журналистами Дмитрий Песков сказал, что позиция Москвы неизменна: «Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса». Но при этом он не стал отвечать на просьбу уточнить, что конкретно подразумевается под «формулой Анкориджа»: «Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются, и поэтому, какая именно формула подразумевается под "формулой Анкориджа", я вам говорить не могу и не буду. Считаем это нецелесообразным».

Владимир Зеленский ранее давал понять, что территориальные уступки не исключены, но обязательное условие — это согласие его сограждан, которое может быть получено исключительно на референдуме. Между тем Дональд Трамп уверен, что у украинского лидера на самом деле выбора нет: как отметил 23 января глава Белого дома, при отсутствии договоренности об урегулировании конфликта Украина продолжит терять территории.

В МИД ОАЭ вечером 23 января выразили надежду на то, что встреча в Абу-Даби поспособствует «ощутимым шагам» по прекращению конфликта. В дипведомстве подчеркнули, что начавшиеся переговоры должны будут продолжиться и на следующий день.

Николай Амелин