Трамп рассказал о планах «очень скоро завершить девятую войну»

Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое завершение еще одного конфликта в мире. Он заявил, что ему нет дела до Нобелевской премии, а волнует только спасение жизней людей.

«Меня не заботит, кто что говорит. Что для меня важно, так это спасение жизней. Я думаю, я спас десятки миллионов жизней... Мы (США. — "Ъ") закончили восемь войн и, возможно, закончим девятую очень скоро»,— сказал господин Трамп журналистам в штате Флорида. О каком именно конфликте речь, он не уточнил.

Накануне корреспондент телеканала PBS опубликовал письмо господина Трампа премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре. В нем президент писал, что после отказа присудить ему Нобелевскую премию перестанет думать о мире и начнет действовать исключительно в интересах своей страны. Отвечая на вопрос об этом письме, Дональд Трамп заявил, что власти Норвегии оказывают давление на Нобелевский комитет при составлении списков лауреатов.

К числу завершенных войн с начала своего второго президентского срока Дональд Трамп относит конфликты между Арменией и Азербайджаном, Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Израилем и ХАМАС, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.