Мэр Новороссийска: реализацию Северного обхода усложняет поиск финансирования

Основной сложностью проекта реализации Северного обхода Новороссийска является поиск источника финансирования, заявил глава города-героя Андрей Кравченко в ходе своей пресс-конференции.

Градоначальник сказал, что в ближайшее время у властей Новороссийска появится «какая-то информация» об источниках финансирования и сроках реализации проекта.

Проект Северного обхода состоит из двух этапов. Первый включает в себя создание трассы протяженностью 16,6 км. Это позволит разгрузить Кирилловскую и Восточную промзоны, а также соединить портовую инфраструктуру. «Сегодня есть сомнения и в плане предложения концепции второго этапа»,— добавил мэр города.

«Ъ-Новороссийск» писал, что проект Северного обхода передан для проработки в Минтранс РФ.

Дмитрий Холодный