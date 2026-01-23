Мэр Новороссийска: реализацию Северного обхода усложняет поиск финансирования
Основной сложностью проекта реализации Северного обхода Новороссийска является поиск источника финансирования, заявил глава города-героя Андрей Кравченко в ходе своей пресс-конференции.
Фото: pxhere.com
Градоначальник сказал, что в ближайшее время у властей Новороссийска появится «какая-то информация» об источниках финансирования и сроках реализации проекта.
Проект Северного обхода состоит из двух этапов. Первый включает в себя создание трассы протяженностью 16,6 км. Это позволит разгрузить Кирилловскую и Восточную промзоны, а также соединить портовую инфраструктуру. «Сегодня есть сомнения и в плане предложения концепции второго этапа»,— добавил мэр города.
«Ъ-Новороссийск» писал, что проект Северного обхода передан для проработки в Минтранс РФ.