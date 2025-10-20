Проект Северного обхода Новороссийска передан в Минтранс РФ

Вопрос строительства Северного обхода Новороссийска, который призван решить комплекс логистических проблем региона, передан для проработки в Минтранс РФ. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Летом власти Новороссийска сообщали о передаче проекта властям Краснодарского края для обсуждения совместно с одним из федеральных ведомств обоснования реализации проекта, выполнения расчетов предварительной стоимости проектирования и строительства, определения источников финансирования.

«По поручению президента и правительства Минтрансом России прорабатывается вопрос строительства объекта»,— сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минтрансе, отвечая на вопрос о ходе реализации проекта.

В Министерстве транспорта РФ от комментариев по поводу строительства Северного обхода в Новороссийске воздержались.

Стоимость строительства новой трассы, по предварительным расчетам властей города, составит порядка 108,3 млрд руб.

Как выглядит ранее представленный проект Северного обход Новороссийска Работы поделены на два этапа. Первый этап — участок от транспортной развязки в районе поселка Верхнебаканского до съезда №3 (ул. Сакко и Ванцетти). Второй этап — участок от съезда №3 (ул. Сакко и Ванцетти), проезд в сторону порта, до автодороги Краснодар — Абинск — Кабардинка.

Глава города Андрей Кравченко в июле рассказал журналистам, что летний трафик в Новороссийске превышает нормативную нагрузку на улично-дорожную сеть в 12 раз. По его словам, ежедневно в город въезжает и выезжает около 9,5 тыс. грузовиков, а в сезон отпусков интенсивность движения возрастает кратно. Глобальным стратегическим решением этой проблемы и власти, и независимые эксперты видят только строительство Северного обхода, заявил мэр.

В минтрансе региона поясняют, что этот проект позволит обеспечить устойчивое развитие края, доступность курортов Черноморского побережья, улучшить логистику грузоперевозок Новороссийского транспортного узла и, в целом, экологическую обстановку в городе.

Михаил Волкодав