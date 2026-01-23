Проектирование второго этапа Южного обхода Новороссийска могут завершить в апреле

Второй этап проектирования Южного обхода в Новороссийске планируется завершить в апреле 2026 года, о чем заявил мэр города Андрей Кравченко на пресс-конференции с журналистами. По словам главы Новороссийска, задержки в подготовке проекта связаны с изменениями генплана.

Андрей Кравченко сообщил, что третий, четвертый и пятый этапы проектирования объездной дороги «Южный обход» подлежат корректировке. При внесении изменений планируется учесть вопрос разгрузки транспортной сети в Абрау-Дюрсо, Северной и Южной Озереевке и других сельских округах. По словам мэра Новороссийска, на данный момент ежедневная нагрузка дорог превышает нормативы в пять раз, а летом — в десять.

Глава города отметил, что решение не начинать строительство Южного обхода в 2025 году было согласовано с уполномоченными органами. По мнению Андрея Кравченко, реализация первого этапа работ не решит необходимых задач.

«В любом случае, в рамках договоров КРТ предусмотрено масштабное строительство и социальных объектов, соответственно, сейчас построить дорогу, чтобы завтра грузовой транспорт ее разрушал, нет смысла. Приступили к контракту по реализации проекта планировки второго этапа. В апреле мы будем проводить публичные слушания. Задержки по второму этапу произошли из-за внесения изменений в генеральный план»,— сказал мэр Новороссийска.

Стоимость третьего, четвертого и пятого этапов строительства Южного обхода на данный момент превышает стоимость Северного обхода в пять раз, о чем также заявил Андрей Кравченко. Он подчеркнул, что эти этапы должны быть скорректированы.

София Моисеенко