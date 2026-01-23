Лабораторный рынок в условиях турбулентности: планы на 2026-й компании «АйдоЛаб»

Усиление ценовой волатильности, трансформация импортных поставок и рост финансовых рисков стали ключевыми вызовами для лабораторного рынка в 2025 году.

Артем Ступак, сооснователь и коммерческий директор компании «АйдоЛаб»

О том, как компании выстраивали стратегии устойчивости и пересматривали подходы к закупкам и логистике, а также о прогнозах на следующий год рассказывает Артём Ступак — сооснователь и коммерческий директор «АйдоЛаб».

Несмотря на сохраняющееся давление макроэкономических факторов и ограничения во внешней торговле, рынок лабораторного оборудования продолжает развиваться, а рост на уровне 20–30% в год считается высоким для данного сегмента и отражает стабильный спрос со стороны отрасли.

Сохраняют актуальность офлайн-методы маркетинга — выставки и конференции для представителей химической отрасли и научного сообщества, такие как «Химия-2025». Ряд компаний, включая «АйдоЛаб», делают акцент на вложениях в маркетинг, рекламные активности и расширение присутствия на новых рынках.

Дополнительным направлением развития стало расширение международных контактов. В сентябре CEO и сооснователь «АйдоЛаб» Артём Ступак стал участником бизнес-миссии в Кыргызстан, по результатам которой стороны вышли на предварительные договоренности о дальнейшем взаимодействии.

Часто компании лабораторного рынка развиваются и обеспечивают поставки за счет заемных средств. Дирекция «АйдоЛаб» подчеркивает, что сознательно не используется кредитование, делая ставку на реинвестирование и оптимизацию бизнес-процессов.

Прогноз на 2026 год предполагает рост продаж на уровне 10–20%. «При этом прогнозируем умеренное охлаждение спроса, обусловленное повышением налоговой нагрузки и ежегодной инфляцией» — отмечает Артём Ступак.

Ключевым фактором для рынка остается перестройка логистических цепочек. Из-за санкционных ограничений иностранные производители не работают с Россией напрямую, и поставки осуществляются через страны ЕС, СНГ и Ближнего Востока, зачастую на условиях 100-процентной предоплаты. В этих условиях стратегия бизнеса ориентирована на наращивание капитализации и складских запасов, что позволяет бесперебойно поставлять пакеты для сбора, транспортировки и хранения проб и полностью закрывать потребности клиентов.

Ограничительными факторами развития компании могут стать повышение ключевой ставки и высокая волатильность валютных курсов, так как они осложняют ценообразование и финансовое планирование. Дополнительное давление на спрос оказывает повышение ставки НДС до 22%, которое, по оценке компании, носит временный характер.

По итогам 2025 года «АйдоЛаб» продемонстрировала устойчивый рост на фоне макроэкономической турбулентности, увеличив оборот и расширив клиентскую базу. Стратегия компании основана на отказе от заемного финансирования, наращивании складских запасов, развитии международных контактов и активных инвестициях в маркетинг. В 2026 году при ожидаемом умеренном охлаждении спроса компания рассчитывает сохранить темпы роста.

