Суд в Екатеринбурге приостановил деятельность поставщика кофеен Duo на 90 дней

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга на 90 дней приостановил деятельность поставщика сети кофеен DUO ООО "Десертком+", передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ранее свердловский Роспотребнадзор сообщил, что у компании обнаружены нарушения. По результатам лабораторных исследований готовой пищевой продукции от поставщиков обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

«Поставщик согласен с нарушениями, выявленными Роспотребнадзором, и постановлением суда, обжаловать не намерен»,- добавил адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы сети. По его словам, сама сеть кофеен с уважением сотрудничает с Роспотребнадзором, предоставляет всю продукцию и документы, ожидает завершения расследования и официальных результатов.

Первые жалобы на отравление напитками и блюдами в Duo начали поступать в конце новогодних выходных. Когда сообщений от посетителей на плохое самочувствие в СМИ и соцсетях стало много, Роспотребнадзор организовал проверку. К 20 января закрылись восемь кофеен сети. 22 января стало известно, что кофейни возобновили работу с сокращенным меню.

Артем Путилов, Полина Бабинцева