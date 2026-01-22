Кофейни Duo в Екатеринбурге возобновили работу, при проверках не нашли нарушений

После сообщений о массовых отравлениях и проверки Роспотребнадзора кофейни Duo в Екатеринбурге возобновили работу с сокращенным меню. «Ключевой момент — к самой сети и к кофе у Роспотребнадзора претензий нет. На текущий момент нарушений в пробах продукции и по здоровью работников не выявлено»,— сообщил «Ъ-Урал» адвокат Георгий Краснов.

Ведомство еще продолжает расследование, а сеть и ее поставщики оказывают проверяющим органам максимальное содействие. Выполнены все предписания и рекомендации. Роспотребнадзор получил все необходимые документы и продукцию, при этом никто из отравившихся не предоставил в Duo медицинские документы, достоверно подтверждающие возникновение кишечной инфекции именно от употребления кофе.

При этом 23 января в Железнодорожном районном суде состоится заседание о приостановлении деятельности одного из поставщиков Duo. У ООО «ДЕСКОМ+» выявили недостатки в планировке помещений и производственного контроля. Предприятие поставляет в кофейни небольшой объем мелкоштучных десертов, однако не занимается производством такой готовой еды, как салаты и сэндвичи. Связь между формальными нарушениями и поступившими обращениями расследованием не установлена и поставщику не вменяется.

Первые жалобы на отравление напитками и блюдами в Duo начали поступать в конце новогодних выходных. Когда сообщений от посетителей на плохое самочувствие в СМИ и соцсетях стало много, Роспотребнадзор организовал проверку. К 20 января закрылись восемь кофеен.

Ирина Пичурина