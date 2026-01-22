Кишечную палочку и золотистый стафилококк нашли у сотрудников и поставщиков Duo

Семь посетителей екатеринбургских кофеен Duo («Дуо») обратились в больницы с острыми кишечными инфекциями. По данным свердловского Роспотребнадзора, материалы, отобранные у заболевших для бактериологических исследований, еще находятся в работе. Напомним, с 17 января специалисты Роспотребнадзора проверили семь кофеен сети и поставщиков с обследованием персонала. По данным ведомства, у двух работников кофеен обнаружен золотистый стафилококк, часть проб еще остается в работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В работе поставщика продукции ООО «Десертком+» Роспотребнадзор установил многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства: производственные помещения не соответствовали требованиям санитарных правил, в цехе обнаружили грязь и плесень. У поставщика также не соблюдались требования к изготовлению, хранению, маркировке и утилизации пищевой продукции, не было некоторых документов на продукцию, а к работе допускались сотрудники, не прошедшие медосмотры.

Второй поставщик сети кофеен — ООО «Парогрупп» — к моменту начала расследования прекратил деятельность, но специалисты Роспотребнадзора проводят обследование объекта.

По результатам лабораторных исследований готовой пищевой продукции (пенки для кофейных напитков, производители ООО «Десертком+», ООО «Парогрупп») обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

Так, Роспотребнадзор направил предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (в том числе дезинфекции). Также специалисты выдали предписания об изъятии из оборота продукции неизвестного происхождения.

В отношении поставщика ООО «Десертком+» составлены протоколы о временном запрете деятельности, а также об административном правонарушении.

Цех опечатали, а материалы расследования направили в суд.

«Эпидемиологическое расследование продолжается, окончательные выводы о причинно-следственных связях заболеваемости екатеринбуржцев и деятельности кофеен будут сделаны после получения всех результатов лабораторных исследований и анализа всех имеющихся данных»,— прокомментировали в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Напомним, первые жалобы на отравление напитками и блюдами в Duo начали поступать в конце новогодних выходных. После этого Роспотребнадзор организовал проверку. К 20 января закрылись восемь кофеен сети. 22 января стало известно, что кофейни возобновили работу с сокращенным меню.

Мария Игнатова