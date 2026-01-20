После жалоб на массовые отравления в Екатеринбурге закрылись восемь кофеен Duo

В Екатеринбурге закрылись восемь кофеен Duo после начала проверок Роспотребнадзора, которые начались из-за массовых жалоб горожан на отравления в январе. По данным 66.ru, на входе в кофейни висят объявления о том, что точки не работают «по техническим причинам».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На данный момент закрыты заведения в бизнес-центрах «Высоцкий» и «Манхэттен», торговых центрах Veer Mall, «Пассаж», «Гринвич», «Большой», а также точки на ул. Малышева, 71 и ул. Куйбышева, 41.

Первые жалобы на отравление напитками и блюдами в Duo начали поступать в конце новогодних выходных. Когда сообщений от посетителей на плохое самочувствие в СМИ и соцсетях стало много, Роспотребнадзор организовал проверку — она началась 17 января.

Ирина Пичурина