Роспотребнадзор начал проверку сообщений об отравлении в Duo в Екатеринбурге

В Екатеринбурге управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало проверку после сообщений об отравлении клиентов кофеен Duo, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проверки начались еще на выходных — 17 января. В кофейнях и цехах специалисты берут пробы для лабораторных исследований и обследуют помещения. «Выводы будут сделаны после получения результатов»,— сказано в сообщении.

Первые сообщения об отравлениях начали появляться еще в начале прошлой недели. Telegram-канал «Злой Екатеринбург» опубликовал сообщение жительницы, которая рассказала, что 11 января в кофейне Duo на ул. Куйбышева вместе с подругой заказала кофейные напитки и десерты. Через несколько часов они почувствовали себя плохо, потребовалась помощь медиков. По словам автора публикации, в кофейне предложили оплатить лечение и выяснить причины произошедшего. По данным Telegram-канала Ural Mash, пострадавших было больше: жители массово жаловались на кофейню на ул. Куйбышева, 41 и точку в ТЦ «Пассаж».

Ирина Пичурина