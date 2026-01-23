Галина Навазова: «Информационная политика — это процесс, который позволяет обществу находить ориентиры»

Как отметила Галина Навазова, медиасообщество на Кубани – большое и разнообразное

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 22 января провели не совсем обычный бизнес-завтрак.

Спикерами встречи стали руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Навазова и генеральный директор «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» Александр Вашина. Резидентам и гостям клуба спикеры рассказали об особенностях информационной политики в регионе, в чем она заключается, о работе официальных и независимых СМИ, а также об объективности, ответственности и информационной гигиене.

Как отметила Галина Навазова, медиасообщество Краснодарского края — большое и разнообразное. В регионе выпускается 900 тыс. экземпляров печатных СМИ, и этот тираж так или иначе расходится среди читателей.

«Большая часть СМИ в регионе — государственные. У меня как руководителя департамента — 48 подведомственных учреждений. В их числе редакции местных газет, самый крупный медиахолдинг в регионе "Кубань 24", три радиостанции, краевые печатные издания. В том числе мы являемся учредителями городских СМИ Краснодара и Сочи»,— рассказала госпожа Навазова.

По ее словам, информационная политика, как и политика в целом,— это процесс, который позволяет обществу так или иначе находить ориентиры.

«Моя задача как руководителя департамента информационной политики региона — сделать так, чтобы было понятно, чем занимается власть, кто за что отвечает, куда людям можно обратиться. Мы находимся на службе у общества. Это наша функция. Я горжусь тем, что я чиновник. Это служение и определенный выбор»,— отметила Галина Навазова.

Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Когда в 2020 году случилась пандемия, стало понятно, для чего необходимы классические СМИ, зачем нужна ежедневная работа с информационной повесткой в мире информационного хаоса. Как отметила спикер, любой информационный вакуум порождает миф. В этом хаосе было важно поступательно выстраивать повестку и доносить объективную информацию. «Тогда мы увидели интерес аудитории к официальным медиа. Потому что только официальные СМИ вели поступательную информационную работу»,— подчеркнула Галина Навазова.

Одной из ключевых тем, которые затронули спикеры бизнес-завтрака, стала объективность в СМИ и ответственность. Как отметил Александр Вашина, «Коммерсантъ» — это абсолютно объективное средство массовой информации. Согласно регламенту, издание не публикует мнение журналистов. Но оно может опубликовать мнение экспертов и сослаться на их слова. Кроме того, господин Вашина пояснил, в чем отличия между журналистом и блогером. Журналист выдает факты, блогер же чаще всего является источником фейков. При этом СМИ сегодня очень уязвимы перед законодательством. И эта уязвимость за последнее время только увеличивается, считает Александр Вашина.

Средства массовой информации гораздо проще привлечь к ответу как юридическое лицо, чем средства массовой коммуникации (СМК), подтвердила Галина Навазова. Поэтому ответственности в СМК пока меньше либо нет совсем.

«Как говорил российский ученый Евгений Близняк, истина существует и целью науки является ее поиск. Сегодня этот факт исчез из СМИ. Читатели находятся в информационном шуме и сталкиваются не с верифицированным мнением, а просто с мнениями людей. Отчасти это искусственно созданная система, в которой отсутствуют точки отсчета. В "Коммерсанте" нет попытки передать мнение журналиста, а информация в издании является верифицированной»,— отметил Александр Вашина.

Алексей Пшеничный – сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»; Галина Навазова - руководитель департамента информационной политики Краснодарского края, Александр Вашина - генеральный директор «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»; Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Ярославна Пшеничная - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior

Фото: Михаил Брайко

«Я считаю, что та информационная гигиена, которую вводит государство, оправдана, исходя из той ситуации, в которой мы живем. Блокировка определенных ресурсов, созданных не в нашей стране и не отвечающих нашим культурным и этическим особенностям, социальным нормам, на мой взгляд, это оправданная и необходимая в нынешних условиях процедура»,— резюмировала Галина Навазова в финале встречи, отвечая на многочисленные вопросы резидентов и гостей клуба.