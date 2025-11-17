Пол Маккартни выпустил трек в знак протеста против ИИ в музыке

Пол Маккартни вместе с другими британскими музыкантами выпустил альбом «Этого ли мы хотим?» (Is This What We Want?) в знак протеста против использования произведений музыкантов для написания треков с помощью ИИ. Большая часть трека, записанного сэром Полом и длящегося 2 минуты 45 секунд,— шумы, скрипы, шорохи, постепенно переходящие в тишину. Примерно так же звучат и прочие треки альбома.

Проект был запущен после предложенного британскими властями в 2024 году закона, по которому разработчики ИИ без лицензии получат доступ к защищенным авторскими правами произведениям — музыке, текстам, изображениям и т. д. В записи альбома приняли участие около тысячи исполнителей и композиторов, включая Кейт Буш, Ханса Циммера, группу The Clash. Музыканты заявляют, что «если компании, занимающиеся разработкой ИИ, будут недобросовестно эксплуатировать интеллектуальную собственность музыкантов… творческая экосистема разрушится, а оригинальная музыка смолкнет».

В прошлом году Международная конфедерация обществ авторов и композиторов прогнозировала, что использование нейросетей в музыке может привести к снижению доходов музыкантов на четверть. Написанная ИИ музыка получает все более широкое распространение: так, на прошлой неделе написанная нейросетью песня в стиле кантри заняла лидирующие позиции в американских чартах. По данным недавнего опроса музыкального стримингового сервиса Deezer и компании Ipsos, 97% слушателей не смогли различить музыку, написанную ИИ и человеком.

Яна Рождественская