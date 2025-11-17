Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пол Маккартни выпустил трек в знак протеста против ИИ в музыке

Пол Маккартни вместе с другими британскими музыкантами выпустил альбом «Этого ли мы хотим?» (Is This What We Want?) в знак протеста против использования произведений музыкантов для написания треков с помощью ИИ. Большая часть трека, записанного сэром Полом и длящегося 2 минуты 45 секунд,— шумы, скрипы, шорохи, постепенно переходящие в тишину. Примерно так же звучат и прочие треки альбома.

Проект был запущен после предложенного британскими властями в 2024 году закона, по которому разработчики ИИ без лицензии получат доступ к защищенным авторскими правами произведениям — музыке, текстам, изображениям и т. д. В записи альбома приняли участие около тысячи исполнителей и композиторов, включая Кейт Буш, Ханса Циммера, группу The Clash. Музыканты заявляют, что «если компании, занимающиеся разработкой ИИ, будут недобросовестно эксплуатировать интеллектуальную собственность музыкантов… творческая экосистема разрушится, а оригинальная музыка смолкнет».

В прошлом году Международная конфедерация обществ авторов и композиторов прогнозировала, что использование нейросетей в музыке может привести к снижению доходов музыкантов на четверть. Написанная ИИ музыка получает все более широкое распространение: так, на прошлой неделе написанная нейросетью песня в стиле кантри заняла лидирующие позиции в американских чартах. По данным недавнего опроса музыкального стримингового сервиса Deezer и компании Ipsos, 97% слушателей не смогли различить музыку, написанную ИИ и человеком.

Яна Рождественская

Фотогалерея

«Люди спрашивают меня, что я думаю насчет Beatles. А я просто горжусь тем, что было»

Предыдущая фотография
Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в семье медсестры и торговца хлопком. Семья не бедствовала, но жила очень скромно: телевизор, как вспоминал Пол, в семье появился в 1953 году. Впервые вышел на сцену Маккартни еще в школе, исполнив нечто (что именно, позже он вспомнить так и не смог), связанное с коронацией Елизаветы II, был удостоен за это приза и, по его словам, испытал первый страх сцены

Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в семье медсестры и торговца хлопком. Семья не бедствовала, но жила очень скромно: телевизор, как вспоминал Пол, в семье появился в 1953 году. Впервые вышел на сцену Маккартни еще в школе, исполнив нечто (что именно, позже он вспомнить так и не смог), связанное с коронацией Елизаветы II, был удостоен за это приза и, по его словам, испытал первый страх сцены

Фото: из личного архива Пола Маккартни

В 1957 году состоялась первая встреча будущих создателей группы The Beatles. Школьный друг Пола Маккартни пригласил его в молодежный коллектив под названием The Quarrymen, который основал Джон Леннон. Чуть позже в коллектив Пол Маккартни пригласил своего приятеля Джорджа Харрисона &lt;br> Слева направо: Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Джон Леннон

В 1957 году состоялась первая встреча будущих создателей группы The Beatles. Школьный друг Пола Маккартни пригласил его в молодежный коллектив под названием The Quarrymen, который основал Джон Леннон. Чуть позже в коллектив Пол Маккартни пригласил своего приятеля Джорджа Харрисона
Слева направо: Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Джон Леннон

Фото: AP

«Известность — это как страшный сон: ты не можешь из него выбраться, но ты сам его и породил»&lt;br> К 1960 году музыкальный коллектив вовсю выступает на площадках Ливерпуля и меняет прежнее название на The Silver Beatles, которое после гастролей в Гамбург сокращают до The Beatles

«Известность — это как страшный сон: ты не можешь из него выбраться, но ты сам его и породил»
К 1960 году музыкальный коллектив вовсю выступает на площадках Ливерпуля и меняет прежнее название на The Silver Beatles, которое после гастролей в Гамбург сокращают до The Beatles

Фото: AP

Первыми песнями, нашедшими отклик у аудитории, стали «Long Tall Sally» и «My Bonnie». После гастролей в Германии группа заключила договор с лейблом Parlophone Records. В 1960 году в группе появился четвертый участник Ринго Старр &lt;br> На фото: Пол Маккартни с дочерью Стеллой

Первыми песнями, нашедшими отклик у аудитории, стали «Long Tall Sally» и «My Bonnie». После гастролей в Германии группа заключила договор с лейблом Parlophone Records. В 1960 году в группе появился четвертый участник Ринго Старр
На фото: Пол Маккартни с дочерью Стеллой

Фото: AP / Suzanne Vlamis

В 1963 году сингл «She Loves You» возглавил хит-парад в Великобритании и продержался на его вершине семь недель. 4 ноября 1963 года группа выступила в «Королевском варьете»: программа, которую посмотрели более 26 млн зрителей, имела большой резонанс, эффект которого газета Daily Mirror назвала «битломанией». В 1964 году музыканты отправились на гастроли по Европе, а затем в США. Популярность квартета зашкаливала: за ними повсюду следовали толпы поклонников, на концертах фанаты устраивали истерики. Окончательно The Beatles покорили США после выступления по центральному телевизионному каналу в программе «Ed Sullivan Show», которую посмотрели более 70 млн человек &lt;br>На фото: Пол Маккартни с женой Линдой

В 1963 году сингл «She Loves You» возглавил хит-парад в Великобритании и продержался на его вершине семь недель. 4 ноября 1963 года группа выступила в «Королевском варьете»: программа, которую посмотрели более 26 млн зрителей, имела большой резонанс, эффект которого газета Daily Mirror назвала «битломанией». В 1964 году музыканты отправились на гастроли по Европе, а затем в США. Популярность квартета зашкаливала: за ними повсюду следовали толпы поклонников, на концертах фанаты устраивали истерики. Окончательно The Beatles покорили США после выступления по центральному телевизионному каналу в программе «Ed Sullivan Show», которую посмотрели более 70 млн человек
На фото: Пол Маккартни с женой Линдой

Фото: AP / John Glanville

20 марта 1964 года The Beatles выпустили песню «Can’t Buy Me Love», написанную Полом Маккартни. Сингл собрал в США и Англии рекордное количество предварительных заявок (более 3 млн). Подобного первого тиража тогда не было ни у одного другого произведения. Огромной популярностью пользовалась также баллада «And I Love Her», на которую впоследствии было сделано более 500 кавер-версий &lt;br> На фото: Пол Маккартни с женой Линдой

20 марта 1964 года The Beatles выпустили песню «Can’t Buy Me Love», написанную Полом Маккартни. Сингл собрал в США и Англии рекордное количество предварительных заявок (более 3 млн). Подобного первого тиража тогда не было ни у одного другого произведения. Огромной популярностью пользовалась также баллада «And I Love Her», на которую впоследствии было сделано более 500 кавер-версий
На фото: Пол Маккартни с женой Линдой

Фото: AP

29 июля 1965 года состоялась премьера второго битловского художественного фильма «Help!», а 6 августа в Англии вышел одноименный альбом. Центральной песней в нем стала Yesterday — первая песня, записанная Маккартни без участия остальных «битлов», под аккомпанемент акустической гитары и струнного квартета. 1 декабря 1965 года вышел альбом «Rubber Soul», ознаменовавший качественно новый этап творчества The Beatles. Самой известной песней Пола Маккартни на этой пластинке стала «Michelle». 5 августа 1966 года вышел альбом «The Beatles Revolver». Написанные для него Полом Маккартни песни — «Eleanor Rigby», «Here There and Everywhere», «Yellow Submarine» и другие стали классикой XX века

29 июля 1965 года состоялась премьера второго битловского художественного фильма «Help!», а 6 августа в Англии вышел одноименный альбом. Центральной песней в нем стала Yesterday — первая песня, записанная Маккартни без участия остальных «битлов», под аккомпанемент акустической гитары и струнного квартета. 1 декабря 1965 года вышел альбом «Rubber Soul», ознаменовавший качественно новый этап творчества The Beatles. Самой известной песней Пола Маккартни на этой пластинке стала «Michelle». 5 августа 1966 года вышел альбом «The Beatles Revolver». Написанные для него Полом Маккартни песни — «Eleanor Rigby», «Here There and Everywhere», «Yellow Submarine» и другие стали классикой XX века

Фото: AP

«А я люблю королеву. Когда мы взрослели, она была куколкой. Нам было типа 11, а ей 21. Она была красавицей, и у нее была замечательная фигура. Я не должен говорить так о Ее Величестве, но мы, будучи школьниками, говорили: смотри, как у нее сиськи торчат. Она была прекрасна. Я никогда не говорил ей этого лично, но в интервью я говорю это довольно часто. Надеюсь, рано или поздно она это прочитает» &lt;br> На фото: королева Елизавета II и Пол Маккартни во время визита королевы в Ливерпульский институт исполнительских видов искусства, 1996 год

«А я люблю королеву. Когда мы взрослели, она была куколкой. Нам было типа 11, а ей 21. Она была красавицей, и у нее была замечательная фигура. Я не должен говорить так о Ее Величестве, но мы, будучи школьниками, говорили: смотри, как у нее сиськи торчат. Она была прекрасна. Я никогда не говорил ей этого лично, но в интервью я говорю это довольно часто. Надеюсь, рано или поздно она это прочитает»
На фото: королева Елизавета II и Пол Маккартни во время визита королевы в Ливерпульский институт исполнительских видов искусства, 1996 год

Фото: Reuters

Любовь к живописи появилась у Маккартни после того, как он увидел, как рисует художник Виллем де Кунинг. Музыкант занялся рисованием в 1983 году. В 1999 году он впервые выставил свои картины в городе Зигене в Германии, и включил в экспозицию фотографии, выполненные его женой Линдой, умершей годом ранее. Первая в Великобритании выставка работ Маккартни открылась в Бристоле, где экспонировалось более 500 полотен. Также Пол Маккартни является автором серии из шести почтовых марок острова Мэн, выпущенных в 2002 году

Любовь к живописи появилась у Маккартни после того, как он увидел, как рисует художник Виллем де Кунинг. Музыкант занялся рисованием в 1983 году. В 1999 году он впервые выставил свои картины в городе Зигене в Германии, и включил в экспозицию фотографии, выполненные его женой Линдой, умершей годом ранее. Первая в Великобритании выставка работ Маккартни открылась в Бристоле, где экспонировалось более 500 полотен. Также Пол Маккартни является автором серии из шести почтовых марок острова Мэн, выпущенных в 2002 году

Фото: Reuters

С 1971 года, во многом благодаря своей жене Линде, Пол Маккартни занимался сольной карьерой. В августе того же года с женой Линдой, гитаристом Денни Лейном и Денни Сэйвеллом Пол Маккартни основал группу Wings. Дебютный альбом группы «Wild Life» был сдержанно принят критикой, но по итогам года журнал Record World назвал Пола и Линду лучшим дуэтом &lt;br>На фото: Пол Маккартни и Джеймс Браун

С 1971 года, во многом благодаря своей жене Линде, Пол Маккартни занимался сольной карьерой. В августе того же года с женой Линдой, гитаристом Денни Лейном и Денни Сэйвеллом Пол Маккартни основал группу Wings. Дебютный альбом группы «Wild Life» был сдержанно принят критикой, но по итогам года журнал Record World назвал Пола и Линду лучшим дуэтом
На фото: Пол Маккартни и Джеймс Браун

Фото: Reuters

26 апреля 1982 года Маккартни выпустил сольный альбом «Tug of War», который считается лучшим диском в карьере музыканта. В том же году он получил награду Brit Awards как лучший артист года. Альбом Маккартни Flaming Pie (1997) поднялся до второго места в Великобритании и США и был номинирован на «Грэмми» как альбом года. 11 марта 1997 года за вклад в развитие музыки Маккартни получил рыцарское звание и стал сэром Полом Маккартни. Свою награду он посвятил своим бывшим коллегам по The Beatles, а также всем жителям Ливерпуля

26 апреля 1982 года Маккартни выпустил сольный альбом «Tug of War», который считается лучшим диском в карьере музыканта. В том же году он получил награду Brit Awards как лучший артист года. Альбом Маккартни Flaming Pie (1997) поднялся до второго места в Великобритании и США и был номинирован на «Грэмми» как альбом года. 11 марта 1997 года за вклад в развитие музыки Маккартни получил рыцарское звание и стал сэром Полом Маккартни. Свою награду он посвятил своим бывшим коллегам по The Beatles, а также всем жителям Ливерпуля

Фото: AP / Christopher Brown

«На концерте я не переживаю того, что переживают зрители. Иначе бы я не смог петь. Иначе бы я просто плакал. Но да, бывают моменты. Кажется, это было в Южной Америке. В зале я заметил высокого, прекрасного, как статуя, мужчину с бородой. Он держал руку на плече своей дочери. Я пел &quot;Let it be&quot;, а он смотрел на свою дочь, а она смотрела на него, и они переживали в этот момент одно и то же. Сложно петь, когда видишь такое» &lt;br> На фото: Ринго Старр (слева) и Пол Маккартни

«На концерте я не переживаю того, что переживают зрители. Иначе бы я не смог петь. Иначе бы я просто плакал. Но да, бывают моменты. Кажется, это было в Южной Америке. В зале я заметил высокого, прекрасного, как статуя, мужчину с бородой. Он держал руку на плече своей дочери. Я пел "Let it be", а он смотрел на свою дочь, а она смотрела на него, и они переживали в этот момент одно и то же. Сложно петь, когда видишь такое»
На фото: Ринго Старр (слева) и Пол Маккартни

Фото: Reuters

9 октября 2011 года Пол Маккартни женился в третий раз, его супругой стала американская предпринимательница Нэнси Шевелл (на фото). Первая жена музыканта Линда умерла 17 апреля 1998 года от рака груди, от брака с ней у Пола трое детей — Мэри, Стелла и Джеймс. Кроме того, Маккартни удочерил дочь Линды от первого брака Хизер. Второй раз музыкант женился в 2002 году на бывшей модели Хизер Миллс. Супруги развелись 17 марта 2008 года, у них есть дочь Беатрис Милли

9 октября 2011 года Пол Маккартни женился в третий раз, его супругой стала американская предпринимательница Нэнси Шевелл (на фото). Первая жена музыканта Линда умерла 17 апреля 1998 года от рака груди, от брака с ней у Пола трое детей — Мэри, Стелла и Джеймс. Кроме того, Маккартни удочерил дочь Линды от первого брака Хизер. Второй раз музыкант женился в 2002 году на бывшей модели Хизер Миллс. Супруги развелись 17 марта 2008 года, у них есть дочь Беатрис Милли

Фото: Reuters

В 2012 году Пол Маккартни получил звезду на Аллее славы Голливуда. За нее он поблагодарил всех участников группы The Beatles

В 2012 году Пол Маккартни получил звезду на Аллее славы Голливуда. За нее он поблагодарил всех участников группы The Beatles

Фото: Reuters

В 2002 году Пол Маккартни начал всемирное турне Back In The World, в ходе которого впервые посетил Россию и 24 мая 2003 года выступил с концертом на Красной площади в Москве. В 2011 году Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу журнала Rolling Stone. Экс-битла неоднократно включали в Книгу рекордов Гиннесса, в том числе как самого успешного музыканта и композитора новейшей истории. А в честь 75-летнего юбилея королева Елизавета II объявила о присуждении сэру Полу Ордена кавалеров почета — награды, которую может иметь не более 65 человек, одновременно живущих на планете

В 2002 году Пол Маккартни начал всемирное турне Back In The World, в ходе которого впервые посетил Россию и 24 мая 2003 года выступил с концертом на Красной площади в Москве. В 2011 году Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу журнала Rolling Stone. Экс-битла неоднократно включали в Книгу рекордов Гиннесса, в том числе как самого успешного музыканта и композитора новейшей истории. А в честь 75-летнего юбилея королева Елизавета II объявила о присуждении сэру Полу Ордена кавалеров почета — награды, которую может иметь не более 65 человек, одновременно живущих на планете

Фото: AP

В ноябре 2021 года вышла книга музыканта под названием The Lyrics: 1956 to Present. Она основана на беседах Пола Маккартни с ирландским поэтом Полом Малдуном

В ноябре 2021 года вышла книга музыканта под названием The Lyrics: 1956 to Present. Она основана на беседах Пола Маккартни с ирландским поэтом Полом Малдуном

Фото: David Richard / AP

В июне 2022 года Маккартни стал хедлайнером фестиваля «Гластонбери». Он оказался самым возрастным участником мероприятия за всю его историю

В июне 2022 года Маккартни стал хедлайнером фестиваля «Гластонбери». Он оказался самым возрастным участником мероприятия за всю его историю

Фото: Andrew Lipovsky / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images

«Люди спрашивают меня, что я думаю насчет Beatles. А я просто горжусь тем, что было»&lt;br> На фото: выставка фотографий, снятых Маккартни в 1963-1964 годах

«Люди спрашивают меня, что я думаю насчет Beatles. А я просто горжусь тем, что было»
На фото: выставка фотографий, снятых Маккартни в 1963-1964 годах

Фото: Theo Wargo / Getty Images for MPL

Следующая фотография
1 / 18

Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в семье медсестры и торговца хлопком. Семья не бедствовала, но жила очень скромно: телевизор, как вспоминал Пол, в семье появился в 1953 году. Впервые вышел на сцену Маккартни еще в школе, исполнив нечто (что именно, позже он вспомнить так и не смог), связанное с коронацией Елизаветы II, был удостоен за это приза и, по его словам, испытал первый страх сцены

Фото: из личного архива Пола Маккартни

В 1957 году состоялась первая встреча будущих создателей группы The Beatles. Школьный друг Пола Маккартни пригласил его в молодежный коллектив под названием The Quarrymen, который основал Джон Леннон. Чуть позже в коллектив Пол Маккартни пригласил своего приятеля Джорджа Харрисона
Слева направо: Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Джон Леннон

Фото: AP

«Известность — это как страшный сон: ты не можешь из него выбраться, но ты сам его и породил»
К 1960 году музыкальный коллектив вовсю выступает на площадках Ливерпуля и меняет прежнее название на The Silver Beatles, которое после гастролей в Гамбург сокращают до The Beatles

Фото: AP

Первыми песнями, нашедшими отклик у аудитории, стали «Long Tall Sally» и «My Bonnie». После гастролей в Германии группа заключила договор с лейблом Parlophone Records. В 1960 году в группе появился четвертый участник Ринго Старр
На фото: Пол Маккартни с дочерью Стеллой

Фото: AP / Suzanne Vlamis

В 1963 году сингл «She Loves You» возглавил хит-парад в Великобритании и продержался на его вершине семь недель. 4 ноября 1963 года группа выступила в «Королевском варьете»: программа, которую посмотрели более 26 млн зрителей, имела большой резонанс, эффект которого газета Daily Mirror назвала «битломанией». В 1964 году музыканты отправились на гастроли по Европе, а затем в США. Популярность квартета зашкаливала: за ними повсюду следовали толпы поклонников, на концертах фанаты устраивали истерики. Окончательно The Beatles покорили США после выступления по центральному телевизионному каналу в программе «Ed Sullivan Show», которую посмотрели более 70 млн человек
На фото: Пол Маккартни с женой Линдой

Фото: AP / John Glanville

20 марта 1964 года The Beatles выпустили песню «Can’t Buy Me Love», написанную Полом Маккартни. Сингл собрал в США и Англии рекордное количество предварительных заявок (более 3 млн). Подобного первого тиража тогда не было ни у одного другого произведения. Огромной популярностью пользовалась также баллада «And I Love Her», на которую впоследствии было сделано более 500 кавер-версий
На фото: Пол Маккартни с женой Линдой

Фото: AP

29 июля 1965 года состоялась премьера второго битловского художественного фильма «Help!», а 6 августа в Англии вышел одноименный альбом. Центральной песней в нем стала Yesterday — первая песня, записанная Маккартни без участия остальных «битлов», под аккомпанемент акустической гитары и струнного квартета. 1 декабря 1965 года вышел альбом «Rubber Soul», ознаменовавший качественно новый этап творчества The Beatles. Самой известной песней Пола Маккартни на этой пластинке стала «Michelle». 5 августа 1966 года вышел альбом «The Beatles Revolver». Написанные для него Полом Маккартни песни — «Eleanor Rigby», «Here There and Everywhere», «Yellow Submarine» и другие стали классикой XX века

Фото: AP

«А я люблю королеву. Когда мы взрослели, она была куколкой. Нам было типа 11, а ей 21. Она была красавицей, и у нее была замечательная фигура. Я не должен говорить так о Ее Величестве, но мы, будучи школьниками, говорили: смотри, как у нее сиськи торчат. Она была прекрасна. Я никогда не говорил ей этого лично, но в интервью я говорю это довольно часто. Надеюсь, рано или поздно она это прочитает»
На фото: королева Елизавета II и Пол Маккартни во время визита королевы в Ливерпульский институт исполнительских видов искусства, 1996 год

Фото: Reuters

Любовь к живописи появилась у Маккартни после того, как он увидел, как рисует художник Виллем де Кунинг. Музыкант занялся рисованием в 1983 году. В 1999 году он впервые выставил свои картины в городе Зигене в Германии, и включил в экспозицию фотографии, выполненные его женой Линдой, умершей годом ранее. Первая в Великобритании выставка работ Маккартни открылась в Бристоле, где экспонировалось более 500 полотен. Также Пол Маккартни является автором серии из шести почтовых марок острова Мэн, выпущенных в 2002 году

Фото: Reuters

С 1971 года, во многом благодаря своей жене Линде, Пол Маккартни занимался сольной карьерой. В августе того же года с женой Линдой, гитаристом Денни Лейном и Денни Сэйвеллом Пол Маккартни основал группу Wings. Дебютный альбом группы «Wild Life» был сдержанно принят критикой, но по итогам года журнал Record World назвал Пола и Линду лучшим дуэтом
На фото: Пол Маккартни и Джеймс Браун

Фото: Reuters

26 апреля 1982 года Маккартни выпустил сольный альбом «Tug of War», который считается лучшим диском в карьере музыканта. В том же году он получил награду Brit Awards как лучший артист года. Альбом Маккартни Flaming Pie (1997) поднялся до второго места в Великобритании и США и был номинирован на «Грэмми» как альбом года. 11 марта 1997 года за вклад в развитие музыки Маккартни получил рыцарское звание и стал сэром Полом Маккартни. Свою награду он посвятил своим бывшим коллегам по The Beatles, а также всем жителям Ливерпуля

Фото: AP / Christopher Brown

«На концерте я не переживаю того, что переживают зрители. Иначе бы я не смог петь. Иначе бы я просто плакал. Но да, бывают моменты. Кажется, это было в Южной Америке. В зале я заметил высокого, прекрасного, как статуя, мужчину с бородой. Он держал руку на плече своей дочери. Я пел "Let it be", а он смотрел на свою дочь, а она смотрела на него, и они переживали в этот момент одно и то же. Сложно петь, когда видишь такое»
На фото: Ринго Старр (слева) и Пол Маккартни

Фото: Reuters

9 октября 2011 года Пол Маккартни женился в третий раз, его супругой стала американская предпринимательница Нэнси Шевелл (на фото). Первая жена музыканта Линда умерла 17 апреля 1998 года от рака груди, от брака с ней у Пола трое детей — Мэри, Стелла и Джеймс. Кроме того, Маккартни удочерил дочь Линды от первого брака Хизер. Второй раз музыкант женился в 2002 году на бывшей модели Хизер Миллс. Супруги развелись 17 марта 2008 года, у них есть дочь Беатрис Милли

Фото: Reuters

В 2012 году Пол Маккартни получил звезду на Аллее славы Голливуда. За нее он поблагодарил всех участников группы The Beatles

Фото: Reuters

В 2002 году Пол Маккартни начал всемирное турне Back In The World, в ходе которого впервые посетил Россию и 24 мая 2003 года выступил с концертом на Красной площади в Москве. В 2011 году Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу журнала Rolling Stone. Экс-битла неоднократно включали в Книгу рекордов Гиннесса, в том числе как самого успешного музыканта и композитора новейшей истории. А в честь 75-летнего юбилея королева Елизавета II объявила о присуждении сэру Полу Ордена кавалеров почета — награды, которую может иметь не более 65 человек, одновременно живущих на планете

Фото: AP

В ноябре 2021 года вышла книга музыканта под названием The Lyrics: 1956 to Present. Она основана на беседах Пола Маккартни с ирландским поэтом Полом Малдуном

Фото: David Richard / AP

В июне 2022 года Маккартни стал хедлайнером фестиваля «Гластонбери». Он оказался самым возрастным участником мероприятия за всю его историю

Фото: Andrew Lipovsky / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images

«Люди спрашивают меня, что я думаю насчет Beatles. А я просто горжусь тем, что было»
На фото: выставка фотографий, снятых Маккартни в 1963-1964 годах

Фото: Theo Wargo / Getty Images for MPL

Смотреть

Новости компаний Все