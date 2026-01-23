В Ростове к непогоде готовы 122 спецмашины и 450 дворников

К снегопаду в Ростове-на-Дону готовы 122 спецмашины и 450 дворников. Основная задача для коммунальных служб на предстоящие дни — обработка тротуаров от гололедицы, расчистка дорог и тротуаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

«В первую очередь будут обрабатываться особо опасные участки: мосты, путепроводы, спуски, подъемы. При усилении снегопада поручил нарастить силы и средства, привлечь дополнительную технику»,— отметил господин Скрябин.

К уборке снега должны подключиться и управляющие компании и товарищества собственников жилья.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ухудшение погоды в Ростовской области ожидается с 23 по 26 января. Синоптики прогнозируют сильный снег, метели и усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха в северных районах области опустится ночью до -10… -5°С, при прояснениях — до -20... -15°С, днем — до -15... -10°С, по югу — до -5... -2°С.