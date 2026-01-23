Песков о встрече Путина и Уиткоффа, замороженных активах и переговорах в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он раскрыл размер замороженных в США российских активов, рассказал, на что их можно потратить, но отказался раскрывать содержание «формулы Анкориджа». Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

