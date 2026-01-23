Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о встрече Путина и Уиткоффа, замороженных активах и переговорах в Абу-Даби

В США заморожены около $5 млрд российских активов, их можно потратить на Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он раскрыл размер замороженных в США российских активов, рассказал, на что их можно потратить, но отказался раскрывать содержание «формулы Анкориджа». Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • Сейчас в США заморожены около $5 млрд российских активов.
  • Российские активы в США можно потратить на восстановление Донбасса.
  • Россия считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине. Говорить о том, что именно подразумевается под «формулой Анкориджа», не стоит.
  • Россию в трехсторонней группе по безопасности на переговорах в Абу-Даби представляют исключительно военные.
  • Вооруженные силы Украины должны выйти из Донбасса для процесса урегулирования.
  • Ночные переговоры с США в Кремле пережили «абсолютно нормально».

