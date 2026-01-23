Песков раскрыл размер замороженных в США российских активов

Предыдущая администрация США заблокировала чуть меньше $5 млрд российских активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается денег, которые арестованы в США, точную сумму я называть не буду, скажу, что это чуть меньше чем $5 млрд»,— сказал господин Песков на брифинге.

По поводу возможного использования этих средств после прекращения огня на Украине представитель президента РФ отметил, что больше всего во время конфликта пострадала именно территория Донецкой народной республики.

Одной из тем встречи Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стало использование замороженных в Штатах российских активов. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, страна готова направить $1 млрд в качестве взноса в «Совет мира» по Газе, остальную сумму — для восстановления поврежденных во время конфликта на Украине территорий.