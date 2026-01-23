Песков отказался раскрывать содержание «формулы Анкориджа»

Россия считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Он отказался говорить о том, что именно подразумевается под «формулой Анкориджа».

«Первое — мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются, и поэтому, какая именно формула подразумевается под "формулой Анкориджа", я вам говорить не могу и не буду, считаем это нецелесообразным», — сказал Дмитрий Песков.

Он отвечал на вопрос, предполагает ли «формула Анкориджа», полный контроль над Донбассом со стороны России, или есть другие варианты. «Хорошо известна позиция России о том, что Украина, украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием», — добавил господин Песков.

В Кремле ночью 23 января президент Владимир Путин провел переговоры с делегацией из США. На встрече обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Как сообщил после встречи помощник президента Юрий Ушаков, стороны подтвердили, что без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» прочный мир невозможен.