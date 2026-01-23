Очередная встреча представителей России и США по мирному решению ситуации на Украине вызвала заметную реакцию в международной прессе. Обозреватели отмечают, что видимых результатов встречи пока нет, однако надеются на то, что прогресса удастся добиться в ходе переговоров, которые состоятся в ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (в центре)

Переговоры Путина с посланниками США не дали отчетливых результатов, новый раунд переговоров пройдет в ОАЭ

Это был седьмой визит Уиткоффа к Путину за последний год, поскольку президент США Дональд Трамп настаивал на мирном соглашении — пока безуспешно. Официальные лица США и Украины заявили, что они добились значительного прогресса в реализации плана из 20 пунктов, направленного на прекращение полномасштабного российского вторжения, которое длилось почти четыре года и переросло в крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Тем не менее Киев и Москва остаются в тупике по ключевым вопросам, включая требования Путина о территориях, которые принадлежат Украине и остаются под ее контролем.

Россия настаивает на обеспечении того, что она называет «Анкориджскими договоренностями», достигнутыми на августовском саммите Путина с Трампом на Аляске. Это потребует от Украины передать всю свою восточную часть Донецкой области, в то время как боевые действия будут заморожены вдоль нынешних линий соприкосновения в южных регионах Херсона и Запорожья. Украина отвергает требования вывести свои войска из сильно укрепленных районов Донбасса, которые российские военные не смогли занять в ходе боевых действий, продолжающихся с 2014 года. США предлагают превратить эту территорию в демилитаризованную или свободную экономическую зону под особым управлением.

США, Россия и Украина проведут переговоры по вопросам безопасности в ОАЭ после встречи с Путиным

В последние месяцы дипломатические усилия по урегулированию самого кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны активизировались, хотя Москва и Киев по-прежнему расходятся во мнениях по ключевому вопросу о территории в послевоенном урегулировании.

Эта важная встреча состоялась всего через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект соглашения «почти готов» и что он и Трамп договорились по вопросу гарантий послевоенной безопасности. Резкие изменения во внешней политике Трампа, включая недавнюю попытку взять под контроль Гренландию — автономную территорию Дании — вызвали в Европе опасения по поводу того, можно ли доверять Вашингтону как надежному партнеру в сфере безопасности.

Уиткофф и Кушнер ночью встретились с Путиным в Кремле — прорыва пока нет

Россия не собирается отказываться от своих территориальных требований на Донбассе и будет продолжать войну. Разногласия выходят за рамки вопроса о территориях. В Давосе специальный посланник президента США Стив Уиткофф задал высокие ожидания: в отношениях с Россией осталось внести ясность в один вопрос, переговоры о мире в войне на Украине вышли на финишную прямую. В Москве прорыва ожидаемо не произошло.

Во время визита Уиткоффа и Кушнера в Москву в декабре Путин принял в качестве основы для переговоров 28-пунктный план Трампа. Однако с тех пор его сильно изменили в некоторых решающих для России аспектах. Тем самым он стал приемлемым для Киева и европейцев, но Россия вряд ли согласится на него в такой форме. Россия не отступает от своей позиции. При этом российское руководство по-прежнему возлагает большие надежды на прекрасное будущее российско-американских отношений благодаря Трампу. Только это объясняет то, насколько Путин и Лавров льстят американцам и с какой удивительной мягкостью реагируют на грубую гегемонистскую политику Америки, хотя она напрямую затрагивает интересы России.

Надежда на решение в Абу-Даби

В переговорах о завершении войны на Украине наблюдаются подвижки. После приема Уиткоффа в Кремле сегодня впервые за долгое время российские и украинские переговорщики встречаются в Абу-Даби при посредничестве США.

Делегации США, Украины и России направляются в Абу-Даби для их первых трехсторонних переговоров по войне

Полная информация о переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах пока не представлена, и неясно, будут ли российские и украинские должностные лица встречаться лицом к лицу. Администрация Трампа продвигает мирное урегулирование, и ее представители курсируют между Киевом и Москвой в вихре переговоров, которые, как опасаются некоторые, могут вынудить Украину пойти на неблагоприятное для нее соглашение.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик