Путин проинструктировал переговорщиков из Минобороны перед вылетом в Абу-Даби

Россию в трехсторонней группе по безопасности на переговорах в Абу-Даби представляют исключительно военные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, накануне ночью Владимир Путин проинструктировал членов рабочей группы перед вылетом в ОАЭ.

«Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности»,— заявил господин Песков на брифинге. Имена военных, представляющих РФ на переговорах, пресс-секретарь раскрывать отказался. Он уточнил, что члены рабочей группы вылетели в ОАЭ сегодня утром. Переговоры назначены на вечер этого же дня.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее говорил, что в состав российской делегации вошли представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС РФ адмиралом Игорем Костюковым.