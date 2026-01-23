Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нападающий Шалунов останется в «Локомотиве» до 2028 года

Ярославский ХК «Локомотив» заключил новое соглашение с нападающим Максимом Шалуновым, рассчитанное до конца сезона 2027/28. Об этом сообщили в клубе.

Фото: ХК «Локомотив»

Прежнее соглашение действовало до конца текущего сезона, оно было расторгнуто для подписания нового.

«За "Локомотив" Максим Шалунов играет с 2021 года. За неполные пять сезонов нападающий набрал 185 очков — 104 шайбы и 81 передачу»,— указывается в сообщении клуба.

Максим Шалунов стал автором шайбы, принесшей «Локомотиву» победу в финале Кубка Гагарина в минувшем сезоне.

Накануне «Локомотив» заключил новые соглашения с защитником Андреем Сергеевым и нападающим Георгием Ивановым.

