«Локомотив» продлил контракты с Сергеевым и Ивановым

Ярославский ХК «Локомотив» заключил с защитником Андреем Сергеевым и нападающим Георгием Ивановым новые соглашения, рассчитанные до конца сезона 2027/28. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Сергеев (крайний слева), Георгий Иванов (крайний справа)

Фото: ХК «Локомотив» Андрей Сергеев (крайний слева), Георгий Иванов (крайний справа)

Фото: ХК «Локомотив»

Андрей Сергеев выступает за «железнодорожников» четвертый сезон, сыграл более 250 игр. За этот период он набрал 104 очка и достиг четвертого места по результативности среди игроков обороны «Локомотива» в КХЛ.

Георгий Иванов играет за «Локомотив» с сезона 2017/18 — на протяжении всей своей карьеры. Он набрал 176 очков в более чем 500 матчах.

Ранее «Локомотив» подписал новые соглашения с вратарем Алексеем Мельничуком и нападающим Александром Радуловым.

Алла Чижова