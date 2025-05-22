Автор победного гола Шалунов: Я счастлив

Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Максим Шалунов, забивший победный гол в финале Кубка Гагарина, рассказал, что испытывает счастье. Напомним, «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я счастливый человек, я выиграл с этим тренером (Игорем Никитиным — прим. «Ъ-Ярославль) второй кубок. Я счастлив находиться здесь, в Ярославле, помочь команде выиграть этот кубок. Любое чемпионство особенное, но это да, особенное чемпионство»,— сказал Максим Шалунов.

Сам игрок является уроженцем Челябинска.

«Я счастлив был играть против Челябинска. Они хорошие, и хоккей показали хороший. Классная серия была. Я рад, что мы выиграли. В овертайме у нас силы появились»,— ответил игрок «Локомотива».

Алла Чижова