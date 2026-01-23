Объем сделок со складами на Кубани сократился на 62% в 2025 году

Краснодарский край в 2025 году показал резкое снижение активности на рынке складской недвижимости: объем заключенных арендных и инвестиционных сделок упал на 62% по сравнению с 2024 годом, достигнув 74,5 тыс. операций. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на партнера NF Group Константина Фомиченко.

При этом общий объем предложений на рынке вырос на 15%, а в регионе было введено 241 тыс. кв. м новых складских помещений. Эксперты связывают спад с высокой ключевой ставкой Банка России, которая сдерживает инвестиции.

Запрашиваемая ставка аренды для складов класса «А» в формате BTS в 2025 году составила 9,5–10,5 тыс. руб. за кв. м в год. По прогнозу аналитиков, в 2026 году уровень ставок сохранится, а рынок может начать оживляться.

Как писал «Ъ-Кубань», Краснодарский край входит в десятку регионов РФ с наибольшим предложением кладовых помещений, в том числе — внутри жилых комплексов. Средняя стоимость 1 кв. м кладовки в крае — 378 тыс. руб.

Никита Бесстужев