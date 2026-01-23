В Краснодаре с 21 февраля введут новые участки одностороннего движения

С 21 февраля в Краснодаре вступят в силу изменения в организации дорожного движения. Одностороннее движение будет введено на нескольких улицах города, сообщили в городской администрации.

В частности, изменения коснутся следующих участков: по улице Дорожной от 3-й Трудовой до улицы Пригородной в поселке Северном; по улице Заповедной от им. Гагарина до улицы Светлой в поселке Знаменском; по Адмиралтейскому бульвару — от Командорской до Храма Андрея Первозванного и обратно, от Храма Андрея Первозванного до Командорской. Нововведения направлены на упрощение движения и повышение безопасности на этих участках.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в Тимашевском районе завершены строительно-монтажные работы на двух участках автомобильной дороги Краснодар—Ейск. Обновленные участки расположены вблизи города Тимашевска — с 59-го по 60-й км и с 60-го по 66-й км трассы.

Никита Бесстужев