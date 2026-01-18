В Тимашевском районе Кубани завершили ремонт участков дороги Краснодар — Ейск

В Тимашевском районе завершены строительно-монтажные работы на двух участках автомобильной дороги Краснодар — Ейск. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Обновленные участки расположены вблизи города Тимашевска — с 59-го по 60-й километр и с 60-го по 66-й километр трассы. Общая протяженность отремонтированного дорожного полотна составила 6,3 км.

В ходе работ специалисты устранили просадки основания, после чего уложили выравнивающий и верхний слои покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также были приведены в нормативное состояние водопропускные трубы, укреплены обочины и присыпные бермы.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения на трассе установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение, а на потенциально опасных участках смонтировали перильные конструкции. Проезжую часть оборудовали горизонтальной разметкой из термопластика, а в ряде мест дополнительно установили противоослепляющие экраны, что улучшит условия движения в темное время суток и при неблагоприятной погоде.

«Ъ-Кубань» писал, что все региональные автомобильные дороги Краснодарского края расчистили от снега после недавних снегопадов. Дорожные службы работали в усиленном режиме, привлекая 383 сотрудника и 347 единиц техники. Наиболее сильные осадки наблюдались в Крымском, Абинском, Северском, Каневском и Тимашевском районах.

Мария Удовик