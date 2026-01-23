Температура в домах в Кировском районе понижена из-за новой аварии на Автовской ТЭЦ

Температура теплоносителя, поступающего в дома в Кировском районе Санкт-Петербурга, снизилась со 100 до 63 градусов из-за очередной аварии на 15-й (Автовской) ТЭЦ. Об этом сообщили в ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского района».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карта понижения температуры теплоносителя в домах в Кировском районе 23 января

Фото: «Жилкомсервис № 3 Кировского района» Карта понижения температуры теплоносителя в домах в Кировском районе 23 января

Фото: «Жилкомсервис № 3 Кировского района»

Предыдущая авария на Автовской ТЭЦ случилась ночью 29 декабря 2025 года. В кабельной шахте ТЭЦ загорелось 30 погонных метров кабель-канала. Потушить пожар удалось только к утру. Сообщалось, что в результате происшествия без тепла остались жители Кировского, Фрунзенского, Московского, Красносельского и Адмиралтейского районов. Кроме того, ЧП привело к отключениям электричества.

После этого более 50 домов перевели на другой источник отопления с понижением параметров до устранения последствий инцидента.

Артемий Чулков