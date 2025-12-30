Петербуржцам начали восстанавливать отопление после аварии на Автовской ТЭЦ

После масштабной аварии на Автовской ТЭЦ батареи в квартирах петербуржцев начали потихоньку теплеть, уже началась растопка водогрейных котлов для восстановления полноценного теплоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Чрезвычайное происшествия случилось в ночь на 29 декабря, в результате возгорания кабеля на ТЭЦ без тепла остались жители Кировского, Фрунзенского, Московского, Красносельского и Адмиралтейского районов.

Для тушения пожара, охватившего 30 погонных метров кабель-канала, привлекали пять пожарно-спасательных расчетов. В результате происшествия никто не пострадал, электроснабжение потребителей до сих пор осуществляется по резервной схеме.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что жителей Невского района третий раз за зимний сезон лишили тепла. На тепломагистрали около дома 16 по улице Дыбенко обнаружили дефект диаметром 600 мм.

Андрей Маркелов