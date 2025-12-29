Возгорание кабеля в ангаре Автовской ТЭЦ тушили по 1-БИС

Пожарные ликвидировали открытое горение кабеля в ангаре Автовской ТЭЦ по адресу: улица Броневая, дом 6. Возгорание тушили по повышенному номеру 1-БИС, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 02:51. Огонь охватил 30 погонных метров кабель-канала в кабельной шахте. Локализовать возгорание удалось к 09:23, ликвидировать открытое горение — к 09:35.

Инцидент стал причиной отключения электроснабжения в Кировском и Московском районах Петербурга. В ТГК-1 сообщили, что электроснабжение организовано по резервной схеме, теплоснабжение — по пониженным параметрам. В администрации Кировского района отметили, что в большинстве домов электричество уже восстановлено.

Артемий Чулков