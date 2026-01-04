Более чем в 50 домах снизили температуру после пожара на Автовской ТЭЦ

Более 50 домов Кировского района Санкт-Петербурга перевели на другой источник отопления после аварии, произошедшей 29 декабря на 15-й (Автовской) ТЭЦ. До устранения последствий инцидента температура в квартирах составит 20 градусов, пишет ТАСС со ссылкой на Жилкомсервис №3.

Сейчас дома переключили на 14-ю (Первомайскую) ТЭЦ. Отопление работает во всех домах, но с пониженными параметрами.

«У 15-й и 14-й ТЭЦ были свои дома и, когда нагрузка с другой ТЭЦ легла на 14-ю, параметры немного понизились, чтобы всех согреть», — заявили агентству в учреждении. По словам сотрудницы Жилкомсервиса №3, после аварии отопление было у всех, но временно отключали горячую воду.

Ночью 29 декабря в кабельной шахте ТЭЦ загорелось 30 погонных метров кабель-канала. Потушить пожар удалось только к утру. Сообщалось, что в результате происшествия без тепла остались жители Кировского, Фрунзенского, Московского, Красносельского и Адмиралтейского районов. Кроме того, ЧП привело к отключениям электричества.

