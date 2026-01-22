Коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности

Для экстренных и коммунальных служб в Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности. Он продлится с 18:00 22 января до 12:00 27 января, сообщил глава города Александр Скрябин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», C 23 по 26 января на территории Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метели и усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха в северных районах области опустится ночью до -10… -5°С, при прояснениях — до -20... -15°С, днем — до -15... -10°С, по югу — до -5... -2°С.

Мария Хоперская