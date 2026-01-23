Кубань, Дагестан и Петербург стали лидерами по производству игристых вин

Краснодарский край, Республика Дагестан, Санкт-Петербург, Крым и Северная Осетия по итогам 2025 года обеспечили наибольшие объемы производства игристых вин в России. При этом самый высокий темп роста зафиксирован в Адыгее, где выпуск увеличился на 492% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В целом производство игристых вин в России в 2025 году выросло на 7,7% и составило около 19 млн дал. Наибольший вклад внес Южный федеральный округ, где выпуск увеличился почти на 10%, до 12,1 млн дал.

Лидером в округе остается Краснодарский край, где произведено 9,45 млн дал игристых вин, что на 6% больше показателя 2024 года. В Крыму объемы выросли на 30% и достигли почти 1,4 млн дал. Более 1 млн дал произвели в Севастополе, где рост составил 9,7%. В Адыгее выпуск шампанского увеличился до 107 тыс. дал против 21,7 тыс. дал годом ранее.

В Санкт-Петербурге, напротив, отмечено снижение производства на 4%, до 1,96 млн дал. При этом в целом по Северо-Западному федеральному округу объемы выпуска игристых вин выросли на 3,5% и составили почти 2,6 млн дал.

Значительный рост зафиксирован и в Северо-Кавказском федеральном округе, где производство увеличилось на 17,6%, превысив 3,7 млн дал. В Дагестане выпуск достиг 2,4 млн дал, что на 20% больше уровня 2024 года. В Северной Осетии — Алании объемы выросли на 12%, до 1,1 млн дал.

Снижение производства отмечено в Центральном федеральном округе, где выпуск сократился более чем вдвое — с 706,5 тыс. дал в 2024 году до 365,7 тыс. дал в 2025 году. Единственным регионом — производителем игристых вин в ЦФО остается Московская область. Минимальные объемы зафиксированы в Самарской и Волгоградской областях — 1,2 тыс. и 1,3 тыс. дал соответственно.

Всего, по данным Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году игристые вина производили в 16 регионах России.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что по итогам 2025 года южные регионы России остаются лидерами по производству виноградных вин, обеспечивая основную долю общероссийского выпуска. Ключевую роль играют Краснодарский край, Республика Крым и Адыгея.

Никита Бесстужный