Кубань, Крым и Адыгея вошли в число лидеров по выпуску вина в 2025 году

По итогам 2025 года южные регионы России остаются лидерами по производству виноградных вин, обеспечивая основную долю общероссийского выпуска. Ключевую роль играют Краснодарский край, Республика Крым и Адыгея. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля, опубликованные ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Общий объем производства виноградных вин в России в 2025 году составил 36,981 млн дал, что на 13,6% больше показателя 2024 года. На регионы Южного федерального округа пришлось 25,5 млн дал, что на 6% выше прошлогоднего уровня, несмотря на весенние заморозки и летнюю засуху.

Крупнейшим производителем традиционно остался Краснодарский край, где выпустили около 15,5 млн дал виноградного вина, рост составил 9%. В Крыму объем производства достиг 7,04 млн дал, что почти на 2% ниже уровня 2024 года.

В Адыгее виноделы, напротив, нарастили выпуск на 12%, до порядка 1,8 млн дал. В Северо-Кавказском федеральном округе в целом производство виноградных вин увеличилось на 45,8%, до 7,6 млн дал.

Рост показали все винодельческие регионы СКФО. В Дагестане выпуск увеличился на 42,6% — до 2,2 млн дал, в Кабардино-Балкарии — на 81%, превысив 1 млн дал, в Северной Осетии — Алании рост составил 37%, почти до 3,4 млн дал, в Ставропольском крае — на 55%, до 953,7 тыс. дал.

Заметный рост зафиксирован и в Северо-Западном федеральном округе, где Ленинградская область увеличила производство на 27%, до 3,8 млн дал. В Центральном федеральном округе выпуск виноградных вин сократился почти в 137 раз — с 108 тыс. дал до 790 дал, единственным производителем в 2025 году осталась Московская область.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что виноделы Краснодарского края планируют увеличить объемы производства премиальных вин на 15–20% в ближайшие несколько лет в связи с растущим спросом на напитки высокого качества. Предприятия намерены довести долю элитного сегмента до 35% в общем обороте компаний.

Никита Бесстужный