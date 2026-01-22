В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

В Кремле началась встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщила пресс-служба президента России. Вместе с господином Уиткоффом в Москву прилетел зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны обсудить с Владимиром Путиным последнюю версию мирного плана об урегулировании конфликта на Украине, а также вступление России в «Совет мира». Господин Уиткофф говорил, что переговоры проводятся по инициативе российской стороны. По итогам встречи помощник Владимира Путина Юрий Ушаков проведет телефонный брифинг для журналистов.

После визита в Москву господин Уиткофф направится в Абу-Даби. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что 23 января там пройдут переговоры делегаций США, России и Украины. По информации Financial Times, американская и украинская стороны предложат российским переговорщикам ввести энергетическое перемирие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».