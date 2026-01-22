Путин обсудит с представителями США взнос в «Совет мира» из замороженных активов

Президент России Владимир Путин заявил, что уже обсуждал с представителями администрации США тему использования замороженных в Штатах активов РФ для взноса в «Совет мира» по Газе. Эту тему глава государства планирует затронуть и на сегодняшней встрече.

«Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве»,— уточнил Владимир Путин во время переговоров с палестинским коллегой Махмудом Аббасом.

Согласно требованию США, членский взнос в «Совет мира» составляет $1 млрд. Президент России предложил взять эту сумму из заблокированных в Штатах средств страны и направить ее в организацию, чтобы «поддержать палестинский народ».

Вечером 22 января Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Одной из тем грядущих переговоров станет вступление РФ в «Совет мира».

Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» по управлению Газой 16 января. По мысли американского президента, после разрешения кризиса в анклаве организация займется другими мировыми конфликтами. Господин Трамп пригласил в «Совет мира» около 60 стран. Сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе он сам и представители еще 18 государств подписали устав организации. «Совет мира» будет работать в сотрудничестве с ООН.