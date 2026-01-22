Зеленский: Россия, Украина и США встретятся в ОАЭ 23 января

Делегации России, Украины и США проведут первые трехсторонние консультации в ОАЭ 23 января. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, переговоры продлятся два дня.

«Думаю, что хорошо, что на техническом уровне будет такая трехстороння встреча»,— сказал Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом в Давосе.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который сегодня должен прибыть в Москву, говорил, что после переговоров с Владимиром Путиным отправится в Абу-Даби. Американский переговорщик пояснял, что в ОАЭ российско-украинский конфликт обсудят на уровне рабочих групп, «военные с военными».

Лусине Баласян