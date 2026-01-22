FT: США и Украина предложат России в ОАЭ ограниченное прекращение огня

США пытаются убедить Россию и Украину провести 23 и 24 января трехстороннюю встречу в Абу-Даби, чтобы обсудить заключение мирного соглашения. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Консультации в ОАЭ анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Российская сторона не подтверждала участие.

В офисе господина Зеленского сообщили FT, что Украина и США ожидают ответа России на предложение о трехсторонних переговорах. Ожидается, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложит идею президенту России Владимиру Путину во время переговоров в Москве. Господин Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер должны прилететь в Москву вечером 22 января.

По информации собеседников FT, во время встречи в Абу-Даби США и Украина хотят предложить России ограниченное прекращение огня. Россия должна остановить удары по украинской энергетической инфраструктуре, а Украина — прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры «теневого флота».