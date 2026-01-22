Переговорщики в строю

Урегулирование украинского кризиса активизировалось: 22 января в Давосе прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, чуть позже в Москве ожидается встреча президента Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а в Абу-Даби — первые трехсторонние консультации недавно созданных рабочих групп по безопасности и экономике. Американские и украинские официальные лица утверждают, что переговоры на «завершающей стадии» и документы по урегулированию «почти готовы». Российская сторона высказывается более сдержанно.

В Давосе 22 января прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Проговорили они недолго — всего около часа. После этого Дональд Трамп дал короткий комментарий прессе. Встречу с Владимиром Зеленским он назвал «очень хорошей». «Все хотят, чтобы война закончилась,— заявил американский президент.— Увидим, что будет. Это (усилия по урегулированию.— “Ъ”) продолжающийся процесс».

Накануне в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме Дональд Трамп заявил, что стороны «подошли сравнительно близко» к завершению украинского конфликта и есть шанс «выйти на сделку».

Если же руководители России и Украины этим не воспользуются, они, по словам американского президента, будут «глупцами». «Я не хочу никого обидеть, но надо уже заключать сделку, слишком много людей умирает»,— добавил он.

Сам Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом была «хорошей, продуктивной и содержательной».

В ходе своего выступления на форуме украинский руководитель уточнил, что документы по урегулированию «почти готовы». В то же время он вновь огласил некоторые требования, которые российская сторона ранее не раз называла неприемлемыми, в частности о размещении на территории Украины западных контингентов после достижения мира. Кроме того, он раскритиковал своих западных партнеров, прежде всего европейских, за недостаточную поддержку Украины, а некоторым из них (намекая на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана) призвал дать «подзатыльник». В будущих гарантиях безопасности Украины одних только европейских стран недостаточно, как следует из выступления Владимира Зеленского, важную роль непременно должны играть США. Без них Киев, как он недвусмысленно дал понять, не будет чувствовать себя защищенным, поскольку европейцы даже за собственную территорию — Гренландию — постоять не смогли.

Изначально было не совсем ясно, полетит ли Владимир Зеленский в Давос.

По сообщениям СМИ, он планировал лететь на форум, поскольку предполагалось, что там в присутствии Дональда Трампа будет подписан план восстановления Украины на $800 млрд. Однако затем стало ясно, что из-за конфликта между США и их европейскими партнерами вокруг Гренландии до этого дело не дойдет. Кроме того, американская сторона, по данным источников газеты Financial Times, решила сначала обсудить этот план с российской.

В итоге Владимир Зеленский остался в Киеве. Но 21 января Дональд Трамп в своем выступлении на Давосском форуме неожиданно заявил, что у него «на полях» мероприятия запланировала встреча с его украинским коллегой, после чего Владимир Зеленский таки засобирался в Швейцарию. Никаких документов в ходе его пребывания на форуме подписано в итоге не было.

22 января же из Давоса в Москву вылетели главные американские переговорщики — спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США предприниматель Джаред Кушнер. По плану они должны были поздно вечером в четверг или утром в пятницу встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

20 января с американцами в Давосе отдельно встречался глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Встреча продлилась более двух часов, обе стороны охарактеризовали ее как позитивную.

Перед вылетом в Москву Стивен Уиткофф, в прошлом году шесть раз побывавший в российской столице, также излучал позитив. По его словам, в украинском урегулировании достигнут «значительный прогресс» и сейчас переговоры находятся на «завершающей стадии». Как утверждает американский переговорщик, нерешенным остается лишь один вопрос. «Это (урегулирование украинского кризиса.— “Ъ”) в буквальном смысле всеобъемлющая тема, и, я думаю, мы свели ее к одному вопросу и обсудили варианты решения этого вопроса, что означает, что он в принципе решаем»,— заявил Стивен Уиткофф, не вдаваясь в подробности. Ранее он говорил, что наиболее сложный вопрос — территориальный, то есть вывод украинских войск из Донбасса.

Помощник российского президента Юрий Ушаков же ранее подчеркивал, что отвод украинских войск из Донбасса — в интересах самого Киева. «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая»,— предупредил он.

22 января Министерство обороны РФ сообщило о продвижении подразделений группировки войск «Восток» в глубину обороны вооруженных сил Украины, а также об улучшении положения всех других группировок ВС РФ.

Предполагается, что после переговоров в Москве американская делегация вылетит в Абу-Даби, где состоятся двухдневные консультации на уровне рабочих групп. Их две: одна по безопасности, вторая по экономике. Создать эти группы в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным в конце года предложил Дональд Трамп. Российский президент с предложением американского коллеги согласился. При этом, как заявил в Давосе Владимир Зеленский, консультации групп пройдут в трехстороннем формате: Россия, Украина, США. Ранее переговоров в таком составе не велось (российские официальные лица детали переговоров в Абу-Даби в четверг не комментировали).

В Кремле 22 января подтвердили, что ждут американских эмиссаров, но не стали комментировать слова Стивена Уиткоффа о том, что переговоры на финальной стадии. «Мы не хотели бы давать какие-то комментарии насчет стадии, на которой находятся переговоры, собственно, в преддверии приезда господина Уиткоффа в Москву и его встречи с Путиным»,— сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В то же время он добавил: «Можно однозначно сказать, что президент России высоко оценивает миротворческие усилия лично президента Трампа и его команды, включая спецпосланника Уиткоффа. Мы приветствуем эти усилия и их результативность».

