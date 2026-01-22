НЕОМЕТРИЯ вошла в число лучших работодателей России по версии HH.RU

По итогам 2025 года федеральный девелопер НЕОМЕТРИЯ вошел в число финалистов Рейтинга работодателей HeadHunter в категории средних компаний (от 251 до 1000 сотрудников). Компания при этом продемонстрировала уверенный рост, поднявшись сразу более чем на 100 позиций.

Фото: ФД Неометрия

Рейтинг работодателей – один из ключевых и самых масштабных индикаторов качества HR-управления на российском рынке труда. Он формируется на основе комплексной оценки уровня лояльности сотрудников (eNPS)*, привлекательности бренда работодателя среди соискателей, зрелости HR-процессов и обратной связи от бывших сотрудников. В 2025 году в рейтинг вошли почти 1,8 тыс. компаний из 41 отрасли, что подчеркивает высокий уровень конкуренции.

В рамках кадровой стратегии за прошедший год компания усилила HR-коммуникации, обновила корпоративные ценности, провела масштабный опрос удовлетворенности и вовлеченности, а также запустила проекты по улучшению опыта сотрудников на всех этапах взаимодействия с компанией, от найма до профессионального роста. Их реализация повысила уровень доверия внутри команды и привлекательность ФД НЕОМЕТРИЯ на рынке труда. Впереди у компании новые планы и инициативы по развитию и повышению ее привлекательности как работодателя.

«Для нас участие в рейтинге – это не только профессиональный интерес и возможность увидеть, как НЕОМЕТРИЯ выглядит в сравнении с другими работодателями России, но и важный ориентир для развития. Мы анализируем, какие HR-проекты и процессы внутри компании наилучшим образом влияют на факторы оценки, как работает команда и как улучшить путь кандидата и сотрудника, чтобы лояльность к компании росла. Место в рейтинге – результат упорного труда команды и подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. Наша цель остается амбициозной – укреплять позиции в рейтинге и входить в число лучших работодателей страны», – отметила директор по персоналу федерального девелопера НЕОМЕТРИЯ Ксения Ушакова.

Результаты НЕОМЕТРИИ в рейтинге отражают последовательную и системную работу по развитию корпоративной культуры и формированию устойчивого HR-бренда. Компания выстраивает открытую среду, ориентированную на развитие, вовлеченность и долгосрочное сотрудничество с сотрудниками.

*eNPS — индекс лояльности сотрудников (Employee Net Promoter Score), который показывает, готовы ли сотрудники рекомендовать компанию как место работы.

https://neometria.ru/